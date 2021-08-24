مصر تجلي رعاياها وبعثتيها الدبلوماسية والأزهرية من أفغانستان

أجلت مصر الليلة الماضية رعاياها ومسؤولي سفارتها وبعثتها الأزهرية من أفغانستان، بحسب ما افادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية الثلاثاء.

وقالت الوكالة انه في إطار توجيهات رئاسية "قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية (إلى أفغانستان) وهبطت مساء الاثنين في (شرق) القاهرة"، دون تفاصيل أكثر.

وأضافت: "كان على متن الطائرة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية"، دون أن تذكر أعدادا.

يأتي قرار الإجلاء بعد نحو أسبوع من سيطرة حركة "طالبان"، منتصف أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابل، عقب تمكنها خلال أقل من 10 أيام، من اجتياح أفغانستان بالكامل تقريبا.

ومنذ عام 2009، تقوم بعثة من الجامع الأزهر في مصر بالتدريس بالمعهد الأزهري ببلدة بهارستان في محافظة بدخشان، شمال شرقي أفغانستان.

فيما أفادت القناة الأولى المصرية الحكومية، في نبأ عاجل، خلال تغطية العودة، بأن عدد العائدين يشمل 43 مواطنا بما فيهم البعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة.

وتكثف دول عديدة عمليات إجلاء مواطنيها من أفغانستان، فيما أعلنت الإمارات، الأسبوع الماضي، أنها "استقبلت الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وعائلته لأسباب إنسانية".

ولم تعلن القاهرة موقفا صريحا حول الأوضاع بأفغانستان منذ سيطرة "طالبان"، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش التطورات بشأنها مع عدد من مسؤولي دول المنطقة، دون توضيح الموقف.