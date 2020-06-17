مصر تجلي مئات من مواطنيها العالقين في قطر عبر عُمان

يعد إجلاء المصريين العالقين في قطر هو الأول منذ بداية تفشي الجائحة في خطوة نادرة رغم استمرار الموقف المصري بمقاطعة قطر.

أجلت السلطات المصرية 818 من رعاياها العالقين في قطر بمساعدة سلطنة عُمان، ضمن عمليات إعادة مواطنيها بالخارج جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “اليوم السابع” الخاصة، بأن مطار القاهرة الدولي استقبل 4 رحلات استثنائية، على مدى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، لإجلاء 818 مصريا عالقا في قطر، من خلال التنسيق مع سلطنة عمان.

وأوضحت أن “شركة طيران عمانية قامت بنقل المصريين العالقين في قطر إلى مسقط، قبل أن تقوم الطائرات المصرية بنقلهم من مسقط للقاهرة”.

وتأتي الرحلات الاستثنائية ضمن الجسر الجوي لإجلاء المصريين العالقين في قطر، جراء تداعيات كورونا، وفق المصدر ذاته.

ويعد إجلاء المصريين العالقين في قطر هو الأول منذ بداية تفشي الجائحة في خطوة نادرة رغم استمرار الموقف المصري بمقاطعة قطر.

ودخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، إذ قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/حزيران 2017، العلاقات مع قطر.

وفرض الرباعي العربي “إجراءات عقابية” على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت مصر إجمالا 47 ألفا و856 إصابة بكورونا؛ بينها 1.766 وفاة، و12.730 حالة تعاف.

