مصر: تحويل أوراق 10 عناصر من "الإخوان" للمفتي

حول القضاء المصري، اليوم الأحد، أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي للأخذ بالرأي الشرعي في إعدامهم، بالقضية المعروفة اعلاميا باسم "كتائب حلوان".

وحسب بوابة "الأهرام"، حددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية.

وجاء قرار المحكمة بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصا أبراج ومحولات الكهرباء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تولوا فى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، قيادة جماعة تم تأسيسها بمخالفة القانون.

وتبين أن أهدافها هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.