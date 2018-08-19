مصر تحيل راهبين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير

قالت مصادر قضائية ووسائل إعلام رسمية إن النيابة العامة في محافظة الإسكندرية في شمال مصر قررت يوم الأحد إحالة راهبين، أحدهما جرد من الرهبنة مؤخرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير أبو مقار في أواخر الشهر الماضي في قضية هزت المجتمع القبطي في مصر.

وأضافت المصادر أن نيابة الإسكندرية أحالت وائل سعد وهو راهب معزول كان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري والراهب ريمون رسمي منصور المعروف كنسيا باسم فلتاؤس المقاري إلى محكمة جنايات مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المجاورة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ويقع دير أبو مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.

وأكد محام يتابع القضية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قرار احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق هذا الشهر بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية. وقالت مصادر قضائية لرويترز في وقت سابق إن المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير أبو مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وقالت المصار القضائية إن سعد اعترف خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة بقتل الأنبا إبيفانيوس أسف ورئيس دير أبو مقار بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديدية داخل الدير يوم 29 يوليو تموز الماضي.

وأضافت أن الراهب فلتاؤس شاركه القتل بالانتظار بعيدا عن مكان الجريمة ومراقبة الموقع لتحذيره في حال قدوم أي شخص. وحقق فريق من نيابة الإسكندرية معه في مستشفى بالقاهرة.

ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

ويشكل المسيحيون في مصر نحو عشرة بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 96 مليون نسمة.

وقالت الكنيسة من قبل إن سعد خضع لتحقيقات بشأن مخالفاته المستمرة منذ فترة طويلة لواجباته كراهب.

ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف.

وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.