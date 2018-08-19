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مصر تحيل راهبين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير

مصر تحيل راهبين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير
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