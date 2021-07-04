مصر تخفف القيود مع انخفاض إصابات كورونا

تخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو حزيران.

قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن المجلس خفف يوم الأحد قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وقال البيان "تمت الموافقة علي زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات (المقاهي)، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70 بالمئة بدلا من 50 بالمئة".

وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو حزيران. وأظهرت الأرقام الرسمية تسجيل 181 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت و27 حالة وفاة بسبب المرض.

ويأتي قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، بتخفيف الإجراءات في السينمات والمطاعم والمسارح وغيرها، رغم تحذيرات من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات صحية آخرى على مستوى العالم، ومراكز أبحاث، من سلالة ”دلتا“ التي ظهرت مؤخرًا، والمحتورة ”دلتا بلس“.

وتفيد تقارير أن سلالة دلتا هي أسرع انتشارًا بالنسبة لمعدلات الإصابة، وأن الدلائل تُشير إلى إمكانية حدوث موجة رابعة من ”كوفيد -19“.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، خلال الاجتماع، تقريرًا حول آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الأسبوعي، ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل.

كما شرحت الوزيرة ”الوضع العالمي للوباء، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت زايد مبادرة ”إنقاذ الأرواح وسبل العيش“ في إطار الشراكة بين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ACDC) التابع للاتحاد الأفريقي، ومؤسسة ”ماستركارد“، والتي ستقوم بموجبه المؤسسة بتوفير 1.3 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالشراكة مع المركز لتسريع نشر اللقاحات في القارة الأفريقية، بينها مصر.