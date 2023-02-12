مصر تدرج الداعية وجدي غنيم على قوائم الارهاب

ادرجت السلطات المصرية الداعية الشهير وجدي غنيم اضافة الى اربعة اشخاص اخرين في قائمة "الارهاب"، بحسب ما جاء في قرار قضائي نشرته الجريدة الرسمية الاحد.

وقضى القرار الذي نشرته "جريدة الوقائع" والصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بادراج وجدى غنيم في القائمة لمدة خمس سنوات، الى جانب كل من رضا محمد الصاوي وهاني سید وأحمد المغير وعبد الرحمن إمام.

ويستند قرار ادراج غنيم في القائمة الى حكم كان صدر في حقه في اطار ما يعرف بقضية "احداث قصر الاتحادية" التي اتهم خلالها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بقتل وتعذيب متظاهرين مناوئين لحكم الجماعة عام 2012.

ووقعت تلك الاحداث عقب احتشاد المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير عن رفضهم إعلانا دستوريا مكملا أصدره مرسي حينها. وقد اسفرت عن مقتل عشرة اشخاص واصابة عدد اخر.

وواجه الداعية وجدي غنيم خلال المحاكمة تهمة التحريض ودعم حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين.

وكان حكم على وجدي غنيم بالاعدام مرتين، احداها من قبل محكمة جنايات القاهرة التي اصدرت عام 2017، حكما غيابيا قضى بإحالته ومتهميْن اثنين إلى مفتي البلاد، بعد ادانتهم بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية في مصر.

وسبق ان دخل وجدي غنيم السجن عدة مرات في مصر ودول عربية اخرى منذ ثمانينيات القرن الماضي، كما تم ابعاده من عدة بلدان بينها البحرين، ومنعت دول غربية دخوله ومنها بريطانيا بتهمة التحريض على الارهاب.

والداعية المصري الذي يعتقد انه يقيم حاليا في تركيا هو من مواليد 1951 في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.