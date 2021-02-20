مصر تدرج مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

أدرجت محكمة مصرية السبت، عبد الله شحاتة مستشار رئيس البلاد الراحل محمد مرسي و20 آخرين على “قوائم الإرهاب”.

ووفق ما نقلته صحف مصرية بينها “الأهرام”، المملوكة للدولة، قررت محكمة منعقدة جنوبي القاهرة إدراج شحاتة و20 آخرين (لم تسمهم) على تلك القوائم لمدة 5 سنوات.

وأوضحت أن هؤلاء المتهمين أدينوا سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”، دون توضيح تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أسرة شحاتة.

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة اليوم السابع (خاصة) أن عدد المدرجين على “قوائم الإرهاب” في مصر ارتفع إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير 2021.

ومن أبرز المدرجين على تلك القوائم محمد بديع مرشد حركة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (معارض).

وعقب أشهر من الإطاحة بمرسي، المنتمي للإخوان، صيف 2013، حظرت القاهرة الجماعة واعتبرتها “إرهابية”، وهو ما ترفضه الجماعة، وتعتبره “انتقاما سياسيا”.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

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