مصر: تراجع المنحنى الوبائي.. وترقب وصول لقاح "أسترازينيكا"

تترقب مصر وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، مع انخفاض لافت لأعداد المصابين بكورونا لليوم الثاني على التوالي.

وحسب الإحصاءات الرسمية،

بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في مصر حتى الجمعة قرابة 165 ألف حالة.

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، السبت، عن ترقب وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد يوم الأحد.

وكانت هيئة الشراء الموحد المصرية قد أعلنت

التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

وكانت هيئة الدواء المصرية، تسلمت أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.

وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن

لقاحها فعال بنسبة 70 في المئة في الوقاية من المرض.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إن عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون لها أثر مُرتقب في خفض أعداد الوفيات، وسيكون للقاح تأثير على التقليل من أعراض المرض والوقاية من العدوى والحد من انتشارها.

وأكدت هالة زايد أن مصر تعد من أوائل الدول التي استعدت لمواجهة فيروس كورونا، بعد وقت قصير من الإعلان عن اكتشاف الحالات الأولى المصابة بالفيروس، لافتة إلى أنه قد تشكل لدى النظام الصحي المصري الخبرة والمعرفة والمعلومات الخاصة بالتفشي الوبائي.

وقالت الوزيرة في بيانها أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، أن اللقاحات سيتم تقديمها من خلال نظام التسجيل الإلكتروني لتحييد العنصر البشري في هذه المرحلة، وضمان حوكمة هذه المنظومة وزيادة الثقة بين الدولة والمواطن.

وفي إطار توصيات منظمة الصحة العالمية من حيث تحديد فئات سيكون لها الأولوية في توفير اللقاح بالنظر إلى محدودية الكميات المبدئية، تضم العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن، والحالات الحرجة.

وعرضت الوزيرة جانباً من سير الحملة القومية لإعطاء اللقاح لأولى صفوف الدفاع، وأشارت إلى أن مصر قامت بالتوقيع على عقد شركة أسترازينيكا الخاص بمصنع الشركة الروسية ومعهد سيرم الهندي، ومن المتوقع الحصول على 50 ألف جرعة من الشركة في شهر فبراير.

المنحنى الوبائي

ويواصل المنحنى الوبائي في مصر انخفاضه اللافت لليوم الثاني على التوالي، إذ تراجعت الحصيلة اليومية من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى ما دون 600 حالة.

وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في مصر حتى الجمعة قرابة 165 ألف حالة، تعافى منهم نحو 129 ألف شخص، فيما تجاوزت حالات الوفاة بالفيروس 9200 حالة

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد في 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية، منذ الاثنين الماضي وحتى مساء الخميس.

وتعد عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، اختيارية وبالمجان.

وكانت مصر قد استهلت، الأحد الماضي، حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي، مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية "سينوفارم".

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