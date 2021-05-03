مصر: تزايد الإصابات بكورونا.. والعشرة أيام المقبلة خطيرة

قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة المصرية، إن البلاد تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مستنكرا تهاون المواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية: "أن كافة المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا"، محذرا من الأيام المقبلة، العشرة الأواخر من شهر رمضان، لما تتسم به من حركية.

وقال إن "التباعد في هذا التوقيت حياة"، موضحا أن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما عن الموجتين السابقتين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعراض الموجة الثالثة متشابهة للموجتين الأولى والثانية، فالأعراض التنفسية هي الأوضح، ثم الجهاز الهضمي، مع وجود بعض الحالات التي تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية، كما أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، مؤكدا أنه يجرى التعامل مع زيادة الأعداد في هذه المحافظات.

وذكر أن السلالة الهندية المتحورة امتدت إلى 17 دولة، "لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أي شخص لمصر دون وجود تحليل بي سي آر".

وخلص بالقول: "نحن نعيش أخطر 10 أيام في الوقت الحالي، خاصة الأواخر من رمضان، وعلى الناس الاهتمام".