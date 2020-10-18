مصر تستأنف الدراسة ودول عربية تسجل مزيدا من وفيات كورونا

عادة تبدأ السنة الدراسية في مصر مطلع شهر سبتمبر، لكن السلطات أجلت افتتاح العام الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اتخذت سلسلة إجراءات لضمان عودة آمنة للطلاب إلى مقاعد الدراسة

انطلقت الدراسة في مصر، الأحد، في جميع المحافظات، وسط إجراءات احترازية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، فيما يسيطر الخوف والهلع على الأسر من أن تكون المدارس ساحة جديدة لتفشي وباء كورونا.

وقررت الوزارة تقسيم المراحل الدراسية على أيام الأسبوع، ليذهب التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي أربعة أيام فى الأسبوع إلى الصفوف المدرسية، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى يومين فى الأسبوع، لتخفيف كثافة الطلاب في الغرف الصفية.

وفي فيديو نشره وزير التربية والتعليم طارق شوقي، قال، إنه في حال حدوث إصابات في المدارس، "هناك قواعد تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة لغلق فصل أو مدرسة أو مجمع مدارس وقد يصل الأمر إلى إغلاق مدارس محافظة بأكملها لمدة لا تقل عن 28 يوما".

وأعلن الوزير أنه سيتم فتح موقع "منصة التعليم المصري" الأحد، وهو موجه للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، كدليل للطلاب في مكان واحد، والمكتبة الإلكترونية وكيفة الحصول على المواد التعليمية المختلفة، فضلا عن فتح قناة فضائية تعليمية جديدة باسم "مدرستنا"، الأحد أيضا وستعمل على مدار 24 ساعة.

وحاول الوزير بث مجموعة من رسائل الطمأنة لأولياء الأمور والطلاب، حيث تم الإعلان عن خطة بالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية المحلية مثل وجود زائرة صحية، وإنشاء غرف عزل لحالات الاشتباه بالإصابة، وتقليل كثافة الطلاب داخل الفصول، والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، وقياس درجة الحرارة للطلاب بشكل منتظم، وتعقيم الغرف الصفية، وساحات المدارس.

لكن عجت صفحة الوزارة بالتعليقات والتساؤلات من الأسر والطلاب حول ما إذا كانت البرتوكولات الصحية المعلنة سيتم تنفيذها على أرض الواقع، حيث شكك بعضهم في توافر أجهزة قياس الحرارة في كل المدارس، ومعدات التعقيم بالغرف الصفية، وأبدوا تخوفا من التساهل في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وعادة تبدأ السنة الدراسية في مصر مطلع شهر سبتمبر، لكن السلطات أجلت افتتاح العام الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اتخذت سلسلة إجراءات لضمان عودة آمنة للطلاب إلى مقاعد الدراسة

- مزيد من الوفيات والاصابات عربيا

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاردنية الأحد عن تسجيل 15 حالة وفاة و1520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (345) حالة والإصابات إلى (37573) حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 56 وفاة، و3.110 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 3.186 مريضا.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 226.634؛ بينها 10.254 وفاة، و360.477 حالة شفاء.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 وفاة، و348 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 373 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 342.202؛ منها 5.185 وفاة، و328.538 حالة تعاف.

وفي فلسطين، رصدت وزارة الصحة 6 وفيات، و389 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 336.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 58.539؛ منها 478 وفاة، و51.234 متعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، بتسجيل 30 وفاة و1.657 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.395 مريضا، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن محصلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 109.953، بينها 1.101 وفاة، و95.624 حالة تعاف.

وفي ليبيا أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسجيل 26 وفاة و945 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 827 مريضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز (حكومي) في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 48.790؛ بينها 725 وفاة، و26.889 حالة شفاء.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 40 مليونا و4 آلاف، توفي منهم مليون و115 ألفا، وتعافى ما يزيد على 29 مليونا و920 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

