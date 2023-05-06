مصر تستخدم تقنية الـ "VAR" لكن ليس في المباريات

قررت مصر استخدام تقنية الـ "VAR" ، لكن ليس على مستوى المباريات ورصد الاخطاء وتصحيح قرارات الحكام، بل لرصد حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة

هذا ما كشف عنه وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، الذي اكد ان وزارته ستستخدم تقنية الفيديو الـ "VAR" داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال الوزير المصري ان استخدام تقنية الـ "VAR" سيكون على مستوى الجمهورية، من خلال لجان متخصصة، وبشكل لحظي يوميًا، مؤكدا ان تلك التقنية ستساعد اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة على ضبط أي محاولات للغش.

وقال الوزير انه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب، قبل وبعد دخولهم قاعات الامتحانات وان الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات لمكافحة الغش في الامتحانات، منها عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان لها اسبقيات في عمليات الغش الجماعي، أو شغب وضمان عدم وجود ادوات مساعدة على الغش مع الطالب بالاضافة الى تغطية لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

واشار الى منع دخول الهاتف الى قاعة الامتحان وضبطة "جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة"

وتعرف تقنية "الفار" على انها متخصصة في تحكيم مباريات كرة القدم، وتعني "التحكيم بمساعدة الفيديو".