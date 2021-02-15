مصر تستعد لاعادة فتح سفارتها في ليبيا

وصل الى العاصمة الليبية وفدًا مصريًا في زيارة؛ يبحث خلالها ترتيبات إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وهي الخطوة المتفق عليها، مؤخرًا، بين الوفد المصري الذي زار طرابلس نهاية 2020 ومسؤولين بحكومة “الوفاق”.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة “الوفاق”، محمد القبلاوي،أن “الوفد مُكوّن من “دبلوماسيين وأمنيين”.
مصدر مطلع: وفد مصري في طرابلس للتحضير لاستئناف التواجد الدبلوماسي بليبيا pic.twitter.com/PKbEuQm2hz— القاهرة والناس (@alkaherawalnas) February 15, 2021
وبحسب ما ذكره “القبلاوي”؛ فإن الوفد سيُعلن اليوم الاثنين عن إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، مشيرًا إلى أن بداية عملها ستكون بالشؤون القنصلية.
#عاجل| "خارجية-الوفاق": وفد مصري إلى #ليبيا بهدف افتتاح السفارة المصرية في العاصمة #طرابلس#الوسط pic.twitter.com/8FQXCRpmfe— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) February 14, 2021
وفي 28 ديسمبر الماضي وفي زيارة كانت الأولى منذ 6 أعوام، أجرى وفد أمني مصري محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق.
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