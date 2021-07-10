مصر تستعد لمتحور دلتا

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن السلطات في البلاد تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأخير وصول متحور دلتا إلى مصر.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلاد "آمن مع انخفاض الإصابات"، لافتة إلى عدم رصد وجود لمتحور "دلتا بلس" من هذا الفيروس في مصر.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أشارت هالة زايد إلى أنه "حتى الآن، لم يتم رصد وجود لمتحور دلتا بلس في مصر".

وأضافت: "عدم ظهور متحور دلتا في مصر لا يعني أنه لن يدخل البلاد، كونه دخل أكثر من 100 دولة في العالم، ولكننا نقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأخير وصوله، حتى يتم التعامل معه بشكل قوي، ومن المتوقع والوارد ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا".