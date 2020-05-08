مصر تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة، تسجيل 21 وفاة و495 إصابة بفيروس كورونا تمثل الحصيلة اليومية الأعلى بالفيروس منذ ظهوره في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و476 منها 503 وفيات وألف و945 حالة تعاف.

وأعلنت مصر تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" منتصف فبراير/شباط الماضي.

وأعلن لبنان، الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجّل المغرب حالتيْ وفاة، ومثلهما في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي لبنان، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 12 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 796.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 185، إثر تسجيل حالتي وفاة.

وأشارت الوزارة، بحسب الموقع الخاص بفيروس كورونا، أن إجمالي المصابين بلغ 5 آلاف و661، عقب الكشف عن 113 إصابة جديدة.

وفي اليمن، أعلنت الحكومة تسجيل 9 إصابات جديدة بالوباء، وحالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 35، بينها 8 وفيات.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (حكومية)، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها "سجلت 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة في عاصمة البلاد المؤقتة (عدن)، بينها حالة وفاة".

كما أعلنت وفاة حالة ثانية من إجمالي 3 حالات تم تسجيلها بمحافظة لحج (جنوب) قبل يومين.

وإجمالا، أصاب الفيروس، حتى صباح الجمعة، نحو 4 ملايين شخص حول العالم، توفي منهم ما يقارب 272 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و360 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".