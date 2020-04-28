مصر تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابة بالكورونا

أغلقت مصر في مارس آذار المطارات وفرضت حظر تجول ليليا وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 22 وفاة في أعلى حصيلة يومية لكل من حالات الإصابة والوفاة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إن ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة“.

وأوضح مجاهد أن ”عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم 1304 متعافين“.

وأغلقت مصر في مارس آذار المطارات وفرضت حظر تجول ليليا وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار الفيروس.

لكن قبيل بدء شهر رمضان خففت الحكومة بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا.

