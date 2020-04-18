مصر تسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا والمغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية

سجلت مصر السبت، 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في بيان إن جميع الإصابات الجديدة لمصريين مشيرا إلى أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم السبت بلغ 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصحة والسكان "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

الى ذلك، قررت الحكومة المغربية يوم السبت مد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى تنتهي في 20 مايو أيار المقبل.

وقالت الحكومة إنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية "في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري".

وكان المغرب قد فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس آذار الماضي وحتى 20 أبريل نيسان الحالي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، حتى مساء يوم السبت 2685 شخصا ووصلت الوفيات إلى 137 حالة وفاة.

وقال بيان مشترك لوزارتي الصحة والداخلية في المغرب إن "جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين".

وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على معاقبة كل مخالف للتعليمات "بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

وطمأن البيان المشترك المواطنين مؤكدا "ضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم".

وفي الجزائر، قال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد السبت إن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل نيسان في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.

كانت الحكومة فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل نيسان.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020"، مشيرا إلى إجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.

وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.