مصر تسجل 1367 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع في مصر رغم انها تطبق إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

سجلت مصر السبت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة وفاة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة يوم الجمعة.

وكانت مصر سجلت الجمعة 34 حالة وفاة أيضا بسبب فيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة ”تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية“. وأشار مجاهد إلى ”وفاة 34 حالة جديدة“.

وأضاف ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة“.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

كورونا والجاليات الفلسطينية

من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم السبت إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم ارتفع إلى 106 كما زادت الإصابات إلى 1750 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أن آخر أربع حالات وفاة بين أبناء الجاليات الفلسطينية سُجلت اليوم منها حالتان في قطر وواحدة في السعودية وأخرى في الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن من بين الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ست إصابات لأطباء فلسطينيين في البرازيل.

وأضافت أنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لفلسطينيين في قطر ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية هناك إلى 276 من بينهم أربعة أشخاص في العناية المركزة.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين بلغ حوالي 13 مليون نسمة مع نهاية عام 2019 ويعيش حوالي ستة ملايين منهم في الدول العربية إضافة إلى نحو 700 ألف في دول أخرى.

وتضيف البيانات أن هناك حوالي خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إضافة إلى حوالي 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل.

وسجلت 626 إصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منها 179 في مدينة القدس و61 في قطاع غزة إلى جانب خمس حالات وفاة.

الى ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بتسجيل 19 إصابة، إضافة إلى 3 حالات تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.191، بينها 26 وفاة، و708 حالات تعاف.

وفي الأردن، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 4 إصابات بكورونا.

وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 734، بينها 9 وفيات، و507 حالات تعاف.