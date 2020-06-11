مصر تسجل 1442 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بكورونا

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر يوم الخميس تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1455 حالة يوم الأربعاء إضافة إلى 35 حالة وفاة أي أقل بحالة واحدة عن اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 1377 حالة وفاة“.

وتابع مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي ”تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية“.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وفي وقت سابق من يوم الخميس قالت الحكومة المصرية إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو تموز.

وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.

