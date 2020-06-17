مصر تسجل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 وفاة مقابل 1691 إصابة و97 وفاة يوم الاثنين.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات في مصر ارتفع إلى 47856 والوفيات إلى 1766.

وأضافت الوزيرة أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع إلى 14144 حالة من ضمنهم 12730 خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام الشفاء.

وقالت الوزيرة إن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين. (رويترز)