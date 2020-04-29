21 وفاة جديدة بكورونا في مصر، والسعودية ترفع الاغلاق عن محافظة القطيف

سجلت مصر 21 وفاة بـ”كورونا”، الأربعاء، فيما رصد المغرب 3 وفيات بالفيروس، وأعلنت السلطات السعودية انها ستسمح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من يوم الخميس، منهية بذلك اجراءات العزل العام التي فرضت عليها منذ الثامن من مارس آذار لمنع تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان انه جرى تسجيل وفاة 21 شخصا وإصابة 226 اخرين جراء “كورونا”، فيما تعافى 31 من الفيروس.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 5 آلاف و268 من ضمنهم 380 وفاة و1335 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، تسجيل 3 وفيات و69 إصابة، فيما تعافى 150 من الفيروس.

وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و321 من ضمنهم 168 وفاة و1928 حالة شفاء.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و3 حالات وفاة.

وأضاف البيان أن الأرقام الجديدة ترفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 375 حالة، بينها 28 وفاة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 32 .

الى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله الأربعاء إن السعودية ستسمح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من يوم الخميس.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء جاء نتيجة الجهود التي بذلتها السعودية في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الإجراء يشمل "السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين".

كانت محافظة القطيف بشرق المملكة تحت إجراءات العزل العام منذ الثامن من مارس آذار لمنع تفشي المرض.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 وفاة. كما أكد تماثل 169 شخصاً كانوا مصابين بوباء "كوفيد 19" للشفاء.

وإجمالا، أصاب الفيروس حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و179 ألفا بالعالم، توفي منهم نحو 220 ألفا، وتعافى أكثر من 986 ألفا، وفق موقع “worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس.

