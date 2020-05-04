مصر.. تسجيل 20 اصابة بكورونا في القليوبية

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان المصري عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية، بينها واحدة تعود لطفل

وأكد النائب في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على ضرورة الابتعاد تماما عن التجمعات والإختلاط وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، حفاظا عليكم وعلى أولادكم".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 14 وفاة و272 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6485 والوفيات إلى 429.

من جهتها، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن ترتيب محافظات مصر من حيث أعلى الإصابات بالوباء، وجاء الترتيب كالتالي: القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية ثم القليوبية ثم المنوفية ثم دمياط.