مصر تطرد طيارين اسرائيليين "لأسباب أمنية"

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان السلطات المصرية منحت الاذن لطيارين اسرائيليين في طائرة خفيفة بالهبوط في اراضيها بسبب نفاد الوقود لديهم، لكنها رفضت منحهم تأشيرات دخول "لأسباب أمنية"، وقررت إبعادهم على الفور.

واوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان الطيارين انتظروا لنحو ساعتين دون الموافقة على منحهم تأشيرات دخول، قبل ان تطلب منهم السلطات المصرية العودة الى اسرائيل "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

واضافت الصحيفة انه لم يتم السماح للطيارين باعادة التزود بالوقود، وانه يجري دفعهم بالقوة للصعود في رحلات جوية اخرى رغم الطقس العاصف جدا الذي يحول دون ذلك.

ونقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله ان الوزارة تسعى مع السلطات المصرية من اجل مساعدة الطيارين، مؤكدة انهم كانوا حصلوا على اذن بالهبوط، ولكن تم رفض طلبهم الحصول على تاشيرات دخول.