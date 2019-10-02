مصر تطلق سراح أردنيين اعتقلتهما على خلفية التظاهرات

اعلنت وزارة الخارجية الاردنية الاربعاء، ان السلطات المصرية وافقت على اطلاق سراح اردنيين اعتقلتهما قبل نحو عشرة ايام على خلفية التظاهرات التي شهدتها القاهرة.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت الاردنيين عبد الرحمن علي حسين وثائر حسام مطر، الى جانب عدد اخر من الاشخاص، بينهم مصريون واجانب، متهمة اياهم الضلوع في مؤامرة للتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم في مصر.

ولاحقا، عرض الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "ام بي سي" مجموعة من الملفّات والتسجيلات التي تُظهر اعتقال مجموعة من الأجانب الزائرين لمصر، ومن بينهم الاردنيان عبد الرحمن وثائر.

وفي التسجيلات، اعترف هؤلاء بأفعال اشتملت على "جمع المعلومات لمنظّمات خارجيّة"، و"تصوير المظاهرات والاشتراك في صفحات إثاريّة"، و"الانتماء لأحزاب سياسية مناهضة للنظام المصري"، وغيرها مما قال اهالي الموقوفين انها تصريحات أكرهوا على الادلاء بها وتم تلقينها لهم.

والاربعاء، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية السفير سفيان سلمان القضاة أنه "تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة قررت السلطات المصرية الإفراج" عن هذين المواطنين الاردنيين.

واضاف القضاة في تصريح اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) إن "سفارة المملكة في القاهرة تقوم الان بإجراء ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن الليلة".

وتوجه "بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها الإيجابي والسريع بهذه القضية بما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين".

واوضح القضاة ان "الوزارة عبر السفارة الاردنية بالقاهرة ودائرة العمليات في الوزارة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطنين قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عن المواطنين الاردنيين".

