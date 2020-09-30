مصر تطلق قمرين صناعيين في عام 2022

قال المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، اليوم الأربعاء، إن مصر تعتزم إطلاق قمرين صناعيين في عام 2022.

وأشار القوصي إلى أنه في شهري آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تم إطلاق قمرين صناعيين في المدار، بما في ذلك القمر الصناعي للاتصالات "طيبة 1" الذي سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت، خاصة في المناطق النائية

وقال القوصي: "لدينا عدة مشروعات قيد التنفيذ، والتي ستتوج بإذن الله بإطلاق قمرين صناعيين في عام 2022. أولهما تجميع 45٪ من قبل متخصصين مصريين، والثاني مشروع مشترك مع الجانب الصيني"

وأشار القوصي إلى أنه بالتعاون مع الصين، يجري تطوير القمر الصناعي "مصر سات 2"، الذي خصصت له بكين منحة قدرها 72 مليون دولار في كانون الثاني/ يناير 2019.

ووافقت الحكومة المصرية، في عام 2016، على مشروع قانون لإنشاء وكالة فضاء في البلاد. وفقًا لخطط مجلس الوزراء، في المستقبل، لن تقوم الدولة بتطوير وإنتاج أنظمة فضائية وأقمار صناعية فحسب، بل ستطلقها أيضًا إلى الفضاء.