مصر تعلق على انباء وفاة المشير الطنطاوي

اعلنت عدة مصادر اعلامية ورسمية مصرية ان الانباء التي تحدثت عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان أحداث يناير التي اطاحت بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك عارية عن الصحة

المشير طنطاوي بخير وبصحة جيدة. 🤚😊 pic.twitter.com/0g7oosH2AJ — Mamdouh Hosni 🇪🇬 (@mamhosni) July 17, 2021

وقال النائب مصطفى بكري في تغريده له على "تويتر" قائلا: "‏ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".

من جانبه قال ضابط المخابرات الحربية السابق وعضو مجلس النواب المصري اللواء تامر الشهاوي: "‏ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحه، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".

#طنطاوي

بيموت كل سنة كام مرة من يوم ما سرق الثورة ؟؟؟؟ 🤔🤔 pic.twitter.com/BVe0GMS3lJ — 2🦋ꌚꁒꌚꁒꋫ🦋 (@smsma_cat) July 17, 2021

من هو المشير محمد حسين طنطاوي؟

ووفق موقع ويكيبيديا العالمي فان المشير محمد حسين طنطاوي ولد بتاريخ (31 أكتوبر 1935) القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة. عمل كوزير للدفاع والإنتاج الحربي. ولد لأسرة مصرية نوبية.

تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان .

شارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.

أُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.