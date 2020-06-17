مصر: تعنت إثيوبيا أدى إلى إنهاء مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن مفاوضات سد النهضة التي دعت لها الخرطوم، تم إنهاؤها، دون أن تحقق تقدما يذكر، بسبب ما وصفه بـ”التعنت الإثيوبي”.

جاء ذلك في بيان للمسؤول المصري، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي والذي عقد الأربعاء عبر دوائر تلفزيونية.

وأوضح أن “مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني”.

وأشار إلى أن “أثيوبيا رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد”.

وأضاف: “أثيوبيا رفضت أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف”.

وأشار إلى أن عودة مصر للمفاوضات استجابة للسودان كان بهدف “التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية مع الحد من الآثار السلبية للسد على دولتي المصب (مصر والسودان)”.

واستدرك: “لكن للأسف، استمرت إثيوبيا فى مواقفها المتشددة”.

وأكد أن “إثيوبيا اعترضت على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات”.

والأربعاء، قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن بلاده اقترحت رفع خلافات مفاوضات سد النهضة إلى رؤساء حكومات مصر والسودان، وإثيوبيا للنظر للوصول لتوافق سياسي بشأنها.

ولم يصدر موقف نهائي مشترك من الدول الثلاثاء بشأن نتائج المفاوضات الفنية التي التأمت في 7 اجتماعات على مدار نحو أسبوع عبر دوائر تلفزيونية، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا بشأن الاتهامات المصرية.

غير أن وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، قال الثلاثاء: “مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء”.

والإثنين أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن بروز خلافات بين الدول الثلاث (السودان ومصر وأثيوبيا) في الجوانب القانونية المتعلقة بشان اتفاق سد النهضة، دون تفاصيل.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، وسط رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق. (الأناضول)