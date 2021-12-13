مصر تعلن الشروع في المرحلة الثانية من اعمار غزة

أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع بالاعلان عن اقامة 6 مشروعات حيوية نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير والذي اعلنت مصر انها تتبرع بـ 500 مليون دولار لاعمار القطاع

مشاركة شركات فلسطينية

وقالت اللجنة، خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية أن الفرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة وإتاحة الفرص للشركات الفلسطينية المحلية للمشاركة في إعادة الإعمار.وقال المهندس المصري عمرو عارف، مدير مشروعات إعمار غزة : أن المشروع الثاني يشمل إنشاء 3 مدن سكنية، أولاها في الزهراء “دار مصر 1″، والثانية في جباليا “دار مصر 2″، والثالثة في بيت لاهيا “دار مصر 3”.

وأوضح عارف أن المشروع الأول يشمل تطوير الواجهة البحرية للكورنيش شمال غزة، وتمت عمليات الحفر والردم، وبدأ المقاول الفلسطيني أعمال الطرق والبنية التحتية.

وأكد عارف أن المشاريع المصرية تنفذ باستخدام مواد البناء القادمة من مصر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وفد هندسي في غزة

وحل وفد هندسي مصري مكون من 8 شخصيات، في قطاع غزة لمتابعة جهود القاهرة في ملف إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد بلغت خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، نحو 420 مليون دولار. وتسبب العدوان، بحسب الوزارة، بتدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.