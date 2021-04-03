مصر تعلن انتهاء أزمة الملاحة في قناة السويس

كان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة العملاقة في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس آذار واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها.

أعلنت هيئة قناة السويس السبت انتهاء أزمة الملاحة التي نجمت عن حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة في الممر البحري الرئيسي، معلنة اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقوع الحادث.

وأشار رئيس الهيئة أسامة ربيع إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت بالقناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة قناة السويس إن السفن التي لا تزال متوقفة في الممر المائي المصري بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن ستعبر مجرى القناة اليوم السبت وإن نتائج التحقيق في الحادث ستُعلن قريبا.

وأضاف أسامة ربيع رئيس الهيئة أن من المتوقع أن تعبر 85 سفينة القناة من الاتجاهين اليوم مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة من بين 422 سفينة كانت متوقفة في انتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة يوم الإثنين، وقال إن ذلك سينهي تكدس السفن الذي حدث خلال الأزمة.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس آذار واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

وبدأت الهيئة تحقيقا يوم الأربعاء لمعرفة سبب جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيل الممر المائي لمدة ستة أيام حسبما قال ربيع لقناة (إم بي سي) مصر الخاصة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأضاف “التحقيق شغال كويس… وهياخد له يومين كمان ونقول النتائج إن شاء الله”.