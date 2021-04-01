مصر تعلن بدء تفريغ الصندوق الأسود للسفينة "إيفر غيفن"

قال مصدر في هيئة قناة السويس ان "السفينة لن تغادر منطقة البحيرات المتوقفة بها حاليًا إلا بانتهاء التحقيقات، والتوقيع بمسؤوليتها الكاملة عن الحادث إذا أثبتت التحقيقات ذلك".

أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، ببدء تفريغ محتويات الصندوق الأسود لسفينة "إيفر جيفن"، التي جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس وعطلته 6 أيام.

والإثنين، أعلنت السلطات المصرية، نجاح تعويم السفينة الجانحة منذ 23 مارس/ آذار المنصرم، وتحركها صوب منطقة البحيرات، قبل التحفظ عليها من أجل التحقيق، الأربعاء.

"عملية تفريغ محتويات الصندوق الأسود للسفينة بدأت بحضور خبراء مصريين ومندوبين عن الشركة المالكة للسفينة".

والصندوق الأسود، يسجل البيانات الفنية للأجهزة والمحادثات بين أفراد طواقم قيادة السفن أو الطائرات أو القطارات، ما يساعد في الكشف عن أسباب وقوع مثل هذه الحوادث.

ونقلت صحيفة "الشروق" (خاصة)، عن مصدر بهيئة القناة (لم تسمه)، قوله إن "عملية تفريغ محتويات الصندوق الأسود للسفينة بدأت بحضور خبراء مصريين ومندوبين عن الشركة المالكة للسفينة".

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وتابع ذات المصدر، أن "السفينة لن تغادر منطقة البحيرات المتوقفة بها حاليًا إلا بانتهاء التحقيقات، والتوقيع بمسؤوليتها الكاملة عن الحادث إذا أثبتت التحقيقات ذلك".

وأضاف: "سيتم تحديد قيمة التعويضات عقب انتهاء التحقيقات، والتي ستسددها الشركة المالكة للسفينة"، مؤكدًا "عدم وقوع أي مسؤولية على هيئة القناة في هذا الحادث".

فيما ذكر مصدر آخر من هيئة القناة، لصحيفة "البوابة" (خاصة)، أن الهيئة "بدأت بتفريغ الصندوق الأسود للسفينة الجانحة، من سجلات صوتية وإشارات وأوامر لربان السفينة".

وأردف المصدر (اسمه غير مذكور)، أنه "لا صحة لتعرض أجهزة أو بدن السفينة الجانحة للتلفيات أو التدمير".

والأربعاء، أعلنت الهيئة، على لسان رئيسها أسامة ربيع، أنها "ستطالب الشركة المالكة للسفينة الجانحة بتعويضات تتجاوز مليار دولار، نظير تعطيل المجرى الملاحي 6 أيام".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مالك أو مُشغل السفينة الجانحة، والمملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية.

وقناة السويس هي أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.