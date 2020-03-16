مصر تعلّق الطيران اعتبارا من الخميس لاحتواء كورونا

سجّلت مصر حتى الان 126 اصابة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتا وفاة و26 حالة تم اعلان تعافيها.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي الاثنين تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي "سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 آذار/مارس وحتى 31 آذار/مارس بهدف تقليل عملية الاختلاط سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في هذه المرحلة".

كما أضاف مدبولي أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا خلال ساعات "بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية للحد من الاحتكاك بين المواطنين، ويُستثنى منه تقديم الخدمات الاساسية للدولة".

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه القرارات "هي إجراءات احترازية ووقائية تضمن عدم انتشار المرض (..) وهي قرارات لها تبعات وخسائر اقتصادية تتحملها الدولة عن نفس راضية في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين".

وبحسب الاحصاءات الرسمية، سجّلت مصر حتى الان 126 اصابة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتا وفاة و26 حالة تم اعلان تعافيها.

والأسبوع الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 "جائحة" وقد أودى باكثر من 6500 شخص في العالم.

والجمعة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت "بؤرة" جائحة فيروس كورونا المستجد، وان عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

والسبت قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين في إطار خطة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

