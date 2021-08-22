مصر تغلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ي قطاع غزة الأحد، أن السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق معبر رفح البري جنوبي القطاع في كلا الاتجاهين اعتبارا من الإثنين.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب: "أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غدا الإثنين في كلا الاتجاهين". وهذا الإغلاق للمعبر يعد الأول من نوعه منذ أشهر في غير العطل الرسمية.

ولم يذكر البزم، في بيانه، التي جاء بشكل مقتضب، أي تفاصيل أخرى بشأن أسباب الخطوة المصرية، وما إذا كان الإغلاق ليوم واحد أم أكثر.

وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) ذكرت في وقت سابق الأحد، أن "القاهرة استأنفت اليوم، فتح وتشغيل معبر رفح البرى (استثنائيا) من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية، للتيسير على الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة".

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع عدوان إسرائيلي دموي على قطاع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، بحسب "أ ش أ".

ووفق المصدر ذاته، "يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ووفقا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية".

ورفح هو المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، خاصة أن إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فازت حركة (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.