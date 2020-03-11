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مصر.. تغييرات جذرية داخل أحد أهم الأحزاب السياسية

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 08:13
العاصمة المصرية
العاصمة المصرية

تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق في مصر، عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء، رئاسة حزب "مستقبل وطن" أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

ويأتي ذلك، بعد استقالة رئيس الحزب، أشرف رشاد، الذي سيتولى منصب نائب رئيس الحزب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استقالة حسام الخولي، الأمين العام.

وترأس عبد الرازق، آخر جلسة له في المحكمة خلال يوليو 2018، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة في 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى حنفي جبالي، النائب الأول له، رئاسة المحكمة.

تغييرات جذرية داخل أحد أهم الأحزاب السياسية في مصر

ويعتبر حزب "مستقبل وطن"، أحد الأحزاب الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد تبنيه للتعديلات الدستورية الأخيرة، ودعمه السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

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