مصر.. تفاصيل جديدة وصادمة في قضية الفيديو المشين لأطفال

كشفت النيابة المصرية تفاصيل صادمة بشأن قضية صاحبة الفيديو المشين لطفليها، واتخذت قرارًا بإحالة المتهمة هبة سيد وزوجها الثاني وابنها إلى محكمة الجنايات.

التحقيقات كشفت عن دور فاعل للزوج والابن في تنفيذ المخطط، حيث شاركا في تصوير المقاطع وتجهيزها للنشر بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر للأم، إذ استغلت أبناءها عن طريق ظهورهم في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من قبل إدارات تلك المنصات.

بالتحقيقات، تبين أن الابن والزوج شاركا في الأنشطة الإجرامية مع الأم، حيث تعاون الابن معها في إظهار إخوته في المقاطع، وقام بالتحكم في حساباتها وتصوير المقاطع ونشرها، بينما شارك الزوج الحالي أيضًا في إدارة تلك الحسابات وتسهيل تحقيق الأرباح من خلال إدارات منصات التواصل الاجتماعي.

بعد إجراء التحقيقات اللازمة، قدمت النيابة الأدلة اللازمة ضد المتهمين، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة وتوجيه الفيديوهات لجذب المشاهدين وزيادة الأرباح.

نتيجة لذلك، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية.

يجدر بالذكر أن في أبريل الماضي، هزت الفيديوهات التي نشرتها السيدة هبة الرأي العام في مصر، إذ كشفت عن تورط ابنها وابنتها في علاقات جنسية محظورة، وانتشرت تلك الفيديوهات بسرعة كبيرة وأثارت ضجة في المجتمع.

