مصر تفتح جميع مطاراتها اعتبارا من أول تموز

أضر تفشي كورونا بصناعة السياحة في مصر والتي تعتمد الحكومة عليها في خمسة بالمئة من ناتجها الاقتصادي.

قال وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبة يوم الأحد إن مصر ستعيد فتح جميع مطاراتها اعتبارا من أول يوليو تموز بعد أن علقت جميع رحلات الطيران الدولية المعتادة في مارس آذار.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي ”من أول يوليو هنبتدي الطيران لجميع مطارات الجمهورية... مع البلاد اللي هتفتح معانا“.

وأضاف أن السياحة الأجنبية ستكون قاصرة على المنتجعات في ثلاث محافظات ساحلية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة يوم الخميس إنها ستعيد فتح منتجعاتها السياحية الرئيسية أمام رحلات الطيران الدولية والسياح الأجانب اعتبارا من الأول من يوليو تموز.

وأشار عنبة، الذي كان يقف إلى جانبه في المؤتمر الصحفي وزير السياحة والآثار خالد العناني، إلى اتخاذ عدة إجراءات في الطائرات وبالمطارات وداخل الفنادق لضمان سلامة وصحة السياح الأجانب.

وقال إنه يتوجب على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا بها لحد الوباء تقديم نتيجة اختبار حديث بخلوهم من الفيروس أجري قبل 48 ساعة من سفرهم كحد أقصى.

وأضر تفشي كورونا بصناعة السياحة في مصر والتي تعتمد الحكومة عليها في خمسة بالمئة من ناتجها الاقتصادي، ويعتبر محللون أن النسبة الحقيقة قد تكون 15 بالمئة إذا تم احتساب الوظائف والاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بالصناعة.

وسجلت مصر التي يبلغ تعدادها نحو 100 مليون نسمة 42980 إصابة بالفيروس و1484 وفاة. وهذا العدد أقل من كثير من الدول الأوروبية لكن الإصابات زادت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

