مصر تفرض تاشيرة دخول على كافة السودانيين بلا استثناء

اعلنت مصر السبت، البدء بفرض تأشيرات مسبقة على السودانيين الراغبين في دخول اراضيها عقب رصد ممارسات غير قانونية تتعلق خصوصا بعمليات تزوير للوثائق.

ويشمل القرار كافة السودانيين بلا استثناء، ملغيا بذلك اتفاقا سابقا بين البلدين كان يعفي الأطفال والنساء وكبار السن من شرط الحصول على تاشيرة مقدما.

وتقول السلطات ان نحو مئتي الف سوداني دخلوا الى مصر عبر الحدود البرية منذ اندلاع الحرب في بلادهم قبل نحو شهرين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية ان القرار جاء في اطار اجراءات تم استحداثها وتستهدف تنظيم دخول السودانيين، وليس الحد من اعداد الوافدين منهم الى البلاد

واضافت ان ما استدعى اتخاذ القرار هو انتشار افراد ومجموعات على الجانب المقابل بدات تتربح من تزوير التاشيرات مستغلة حاجة السودانيين للانتقال الى مصر في ظل تردي الاوضاع في بلادهم.

ومنذ خمسين يوما والقتال يتواصل في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

واسفرت المعارك الضارية بين الطرفين عن مقتل نحو 1800 شخص ونزوح حوالي مليونين بينهم نحو نصف مليون فروا الى دول مجاورة منها مصر.

ويضاف نحو 200 ألف مواطن سوداني لجاوا الى مصر إلى نحو من 5 ملايين من مواطنيهم متواجدين بالفعل قبل الحرب.

وقالت وزارة الخارجية المصرية انها زودت قنصلياتها في السودان باجهزة الكترونية خاصة بتنفيذ الاجراءات الجديدة بشكل دقيق وسريع، وبما يتيح سفر السودانيين الى مصر بصورة منظمة.