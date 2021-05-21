مصر تقرر استمرار غلق "شاطئ الموت"

التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الغرق الغامض للمصطافين على الشاطئ الواقع في مدينة الاسكندرية شمالي البلاد.

قررت محافظة الإسكندرية المصرية استمرار غلق شاطئ النخيل المعروف بشاطئ الموت بالمدينة وعدم فتحه غدا السبت وهو موعد إعادة فتح الشواطئ من أبوقير شرقا حتى أبوتلات غربا.

ويأتي قرار استمرار غلق شاطئ النخيل، لوجود قرار من النيابة العامة بغلق الشاطئ منذ حادث غرق 12 شخصا ووجود تحقيقات لا زالت جارية في أسباب غرق المصطافين بالشاطئ، إلى جانب وجود قرار من محافظ الإسكندرية أيضا بغلق الشاطئ ولم يصدر أي قرار آخر بشأنه رغم إعادة تخصيص الشاطئ لجمعية 6 أكتوبر بقرار من المجلس التنفيذى للمحافظة.

كما أن الجمعية التي تدير الشاطئ، لم تقم بأي أعمال تم الاتفاق عليها مع المحافظة والتي تضمنت أسوارا خشبية بطول الشاطئ للتحكم في عملية الدخول والخروج، وعدم البدء في تكريك وصيانة الحواجز المتسببة في حالات الغرق.

هذا ويشهد شاطئ النخيل، إجراءات أمنية مشددة من قوات الأمن والسياحة والمحافظة وحي العجمي لمنع نزول أي فرد للشاطئ أو الاقتراب من كورنيش الشاطئ.

يذكر أنه بالرغم من تلك الإجراءات شهد الشاطئ منذ أيام قليلة حادث غرق لشاب يبلغ من العمر 17 عاما عقب نزوله مياه البحر وما زالت التحقيقات جارية عن كيفية نزوله لمياه البحر بالرغم من جود مراقبين لمنع المواطنين من الوصول للشاطئ.