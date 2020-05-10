مصر تقرر فتح معبر رفح الثلاثاء لعودة عالقين

أبلغت السلطات المصرية، السبت، الجانب الفلسطيني، استئناف العمل بمعبر رفح البري في اتجاه واحد بداية من الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين.

وقالت السفارة الفلسطينية بمصر، في بيان، إن “السلطات المصرية أبلغتنا باستئناف العمل في معبر رفح البري باتجاه واحد”.

وأضافت “تقرر أن يكون الاستئناف لعودة المواطنين المتواجدين داخل مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة”.

ووجه سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، جزيل الشكر إلى مصر لـ”تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني”، حسب البيان.

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، هذا الأسبوع، لعودة عالقين فلسطينيين في مصر.

وسيخضع كافة المسافرين العائدين للقطاع لحجر صحي إلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة، في إطار إجراءات منع تفشي كورونا.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح لمدة 4 أيام، لعودة الفلسطينيين العالقين بأراضيها إلى القطاع، بعد أن أغلقته منتصف مارس/ آذار، ضمن تدابير منع تفشي كورونا.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات كورونا بلغت 375، بينها 20 في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية المحتلة. (الأناضول)