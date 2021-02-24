مصر تقر الاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا"

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي ”سبوتنيك V“ الروسي، و“أسترازينيكا AZD 1222″ البريطاني، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير اللقاحات التي تثبت فاعليتها.

ولفتت في بيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفيرها لجميع المواطنين، وفي ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية.

وصرح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاحي ”سبوتنيك V“، و“أسترازينيكا AZD 1222“ المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين، بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية، أربعة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي ”سينوفارم“ الصيني- الإماراتي، و“أسترازينيكا“، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

ويأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

