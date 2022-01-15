مصر تقر باعتقال احد مؤسسي "حسم" وتحبسه 15 يوما

اقرت السلطات المصرية المختصة باعتقال حسام سلام الذي عرفت عليه بانه احد مؤسسي تنظيم حسم المسلح التابع لحركة الاخوان المسلمين المحظورة، وقالت انه تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

اعتقال حسام منوفي محمود سلام

والقت القوات الامنية المصرية القبض على حسام منوفي محمود سلام مستغله هبوط طائرة سودانية اضطراريا كانت تتجه من الخرطوم الى انقره الاربعاء الماضي ، وفي التفاصيل فانه وليل الاربعاء أعلنت الشركة المصرية للمطارات سماح مطار الأقصر الدولى لطائرة سودانية بالهبوط اضطراريا خلال رحلتها من العاصمة السودانية الخرطوم متجهة إلى اسطنبول بتركيا، وعلى متنها 138 راكباً، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 8 أفراد.

حالة طارئة في الطائرة السودانية

وقالت إن قائد الطائرة التابعة لشركة بدر السودانية أبلغ برج المراقبة الجوية بوجود حالة طوارئ وعلى الفور تم السماح للطائرة وهى من طراز بوينغ 737 بالهبوط وتخصيص ممر خاص، وتم إنزال جميع الركاب ونقلهم إلى إحدى صالات المطار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وللطائرة بعد تفعيل خطة الطوارئ المسبقة، التى يتم اتباعها فى تلك الأحداث الطارئة وفق ما قالت قناة العربية السعودية.

من هو حسام سلام المتهم بتأسيس حسم المحظورة؟

حسام سلام من مواليد محافظة المنوفية شمال القاهرة، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وهرب من مصر في العام 2013 ومطلوب أمنيا منذ العام 2017.

وهو أحد مؤسسي حركة حسم، حيث فر إلى السودان، وكان متجها لتركيا للإقامة هناك.

كان طالب سابق بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وتم فصله من الكلية في العام 2014 مع 9 طلاب آخرين ينتمون للجماعة لمد شهر لقيامهم بالتعدى على الموظفين الإداريين، واقتحام مكتب عميد الكلية وتحطيم سيارته، وأدين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة ما أتلفوه بكلية الهندسة والسيارة رقم م ى أ 8327 وفق السلطات المصرية.

تضيف ايضا: شارك في تأسيس حركة حسم وتنفيذ عدة عمليات "إرهابية لحساب جماعة الإخوان"، منها محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، واستهداف ضباط الشرطة والجيش.

وفي العام 2017 أمرت جهات التحقيق، بالقبض على 96 متهما من عناصر حركة حسم، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وضمت بجانب سلام بعض قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا ، في مقدمتهم النائب السابق جمال حشمت، والفنان وجدي العربي، وعلى بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة، ومجدي شلش، عضو الهيئة العليا للجماعة، وعمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة الأسبق يحيى موسى.

قرارات ضبط بحق قادة حسم

وصدرت قرارات الضبط والإحضار بحق المتهمين، نفاذا لقرار إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة، وتضم 299 متهما والقضية رقم 724 لسنه 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنة 2017 جنايات.