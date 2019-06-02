مصر تكسر رقم غينيس القياسي لاطول مائدة بالعالم

دخلت مصر موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بأطول مائدة في العالم بطول 3198 مترًا و83 سنتيمترًا، والتي نظمتها مساء السبت في العاصمة الإدارية الجديدة شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم العاصمة الإدارية، العميد خالد الحسيني، إن مشروع العاصمة الإدارية حصل على شهادة غينيس للأرقام القياسية، بعد تنظيم أطول مائدة في العالم بطول 3198 مترًا و83 سنتيمترًا تحت عنوان ”مصر بتفطر في العاصمة“، خلال احتفالية كبرى لإفطار الصائمين أمس في رمضان.

وبحسب بيان صادر الأحد، فإن الحسيني أكد أن الرقم القديم في موسوعة غينيس كأطول مائدة في العالم كان بطول 2890 مترًا، لكن الآن مصر أصبحت صاحبة هذا الإنجاز.

ولفت ”الحسيني“ إلى أن موسوعة غينيس كان لها بعض الاشتراطات القوية لكي يتم تسجيل مائدة الإفطار كأوسع مائدة في العالم، مثل أن تكون الترابيزات متواصلة وغير قابلة للرفع أو الشدّ.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أحمد زكي عابدين، إن نجاح حدث تنظيم أطول مائدة إفطار على مستوى العالم والدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيكون محفزًا للشركة على المزيد من التقدم وابتكار فعاليات كبرى ومميزة أخرى حتى الانتهاء من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية.

أوضح عابدين في تصريحات صحفية، أن الشركة كانت تعقد سنويًا إفطارًا للعاملين بالعاصمة، ولكنها وجدت العديد من الطلبات من أطياف المجتمع بالمشاركة، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم حدث كبير يتلاءم مع أهمية المشروع وتميزه.

وأقيمت السبت، أطول مائدة إفطار رمضانية بالعاصمة بطول 3000 متر، بحضور 7000 مشارك، وسط تواجد من ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ سعيًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

وشمل البرنامج زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية، بغرض تعريف المواطن المصري بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، يلي ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعي، ثم سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين، إضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي منتصف الشهر الماضي، دخل محور روض الفرج وكوبري ”تحيا مصر“ الملجم والمار أعلى نهر النيل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، ويعد محور روض الفرج، جزءًا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادًا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

