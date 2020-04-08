مصر تمدد حظر التجول الليلي لمواجهة تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل نيسان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيف حظر التجول ساعة بحيث يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين.

كما تقرر اقتطاع 20 بالمئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة ثلاثة شهور لدعم العمالة غير المنتظمة.

وكانت الحكومة قررت قبل أسبوعين فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الثلاثاء، تسجيل 128 إصابة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة إضافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 1450 حالة، من بينهم 94 حالة وفاة.

