مصر تنعى قائدين من أبطال حرب اكتوبر توفيا في نفس اليوم

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الأربعاء، اثنين من أبرز قادة حرب أكتوبر 1973 توفيا في نفس اليوم.

ونعت القيادة في بيان على حسابها في فيسبوك "الفريق فخرى عبدالمنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم (الاربعاء) بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن".

وتوفي عبدالمنعم خليل عن عمر تجاوز 100 عام. وكان تولى قيادة الجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر خلفا للواء سعد مأمون الذي تعرض لأزمة قلبية صباح 14 أكتوبر بالتزامن مع عمليات تطوير الهجوم المصري في سيناء إلى الشرق، وهي العملية التي يرى محللون أنها لم تكلل بالنجاح وانتزعت المبادأة من الجيش المصري إلى الجيش الإسرائيلي.

وكانت القوات المسلحة المصرية نعت في وقت سابق الاربعاء، الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق "الذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر".

وتوفي عبد رب النبي حافظ عن عمر 92 عاما، وكان قد شارك في معارك الجيش المصري في اليمن، ثم المواجهات بين القوات المصرية والإسرائيلية بين عامي 1976 و1970، التي عرفت في مصر باسم "حرب الاستنزاف".

وقاد حافظ فرقة مشاة ميكانيكية في حرب أكتوبر 1973، وبعدها عين أمينا عاما لوزارة الدفاع، ثم رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا للجيش الثاني، ليتولى بعد ذلك رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، وبعدها تم ترقيته إلى رتبة فريق، ثم رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981.