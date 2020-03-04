مصر تنفذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي

أفادت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية الرسمية بأنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من “قضايا الإرهاب”.

وقضت محكمة جنايات مصرية، الإثنين، بالإعدام شنقا بحق الجهادي هشام عشماوي و36 آخرين لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة، من بينها قتل رجال أمن ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، حسب ما أكد مسؤول قضائي.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة 37 متهما قضت محكمة مصرية بإعدامهم.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو: “ليس هناك شك في أن الذين حكم عليهم بالإعدام اليوم قد أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك ارتكاب هجمات مميتة، ومع ذلك لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة أبدا، ولا سيما أن هذه الأحكام صدرت بعد محاكمة يقول العشرات من المدعى عليهم فيها إنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب”. (وكالات)