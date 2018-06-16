مصر تنوي الاستمرار في اجراءات مساعدة غزة

طول فترة فتح معبر رفح سمحت السلطات المصرية بسفر ألاف الفلسطينيين من قطاع غزة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن جهاز المخابرات المصري أبلغهم بأن الإجراءات المساعدة لقطاع غزة والمخففة على سكانها سوف تتواصل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين إسماعيل هنية وقيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، لتقديم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد ولشكرهم على التسهيلات التي تم تقديمها إلى قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وعبر هنية في بيان صحفي اليوم السبت عن شكره للقيادية المصرية وجهاز المخابرات العامة والشعب المصري على فتح معبر رفح البري خلال شهر رمضان وتقديم المساعدات لغزة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بفتح معبر رفح طوال أيام شهر رمضان تخفيفا عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطول فترة فتح معبر رفح سمحت السلطات المصرية بسفر ألاف الفلسطينيين من قطاع غزة كما سمحت بسفر جرحى مسيرات العودة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى السماح بعبور عدة وفود أجنبية وعربية إلى القطاع خلال تلك الفترة للتضامن مع أهالي قطاع غزة، من ضمنها وفد قافلة أميال من الابتسامات الذي ضم 25 شخصاً، كما تم عبور وفد المستشفى الميداني المغربي ومعهم عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية، وكذلك عبور مساعدات مصرية مقدمة من الأزهر الشريف.