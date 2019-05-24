مصر تهب لاطفاء حرائق اسرائيل والفلسطينيون يعرضون المساعدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن مصر وأربع دول أوروبية أرسلت طائرات إلى إسرائيل للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تسببت في إخلاء بعض البلدات الصغيرة بينما يتوقع أن تزيد موجة الحرارة الشديدة الوضع سوءا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن طائرات مكافحة الحرائق جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا.

وصرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من رئيسها عبد الفتاح السيسي أرسلت طائرتي هليكوبتر لمساعدة إسرائيل.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنه تمت السيطرة على معظم الحرائق المشتعلة في ممر رئيسي بين القدس وتل أبيب لكن الطقس السيء يهدد بإشعال حرائق جديدة.

وقال نتنياهو "حتى هذه اللحظة يجري (احتواء الحرائق) بأفضل طريقة ممكنة لكننا نواجه تحديا يتمثل في أحوال الطقس والرياح والحرارة الشديدة".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية وروسيا عرضتا المساعدة أيضا.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء نحو 3500 من سكان بلدات صغيرة في مسار الحرائق يومالخميس وأضافوا أن عشرات المنازل احترقت.

