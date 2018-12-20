مصر تُبرئ عشرات العاملين بمنظمات غير حكومية في قضية التمويل الأجنبي

ارشيف

برأت محكمة مصرية يوم الخميس 40 من العاملين بمنظمات غير حكومية في إعادة محاكمتهم في قضية أحدثت توترا في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وصدرت في عام 2013 أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات على 43 شخصا من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى في تهم بينها العمل إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أبريل نيسان أحكام السجن الصادرة على 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.