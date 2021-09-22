مصر تُخضع عاملي السكك لتحليل المخدرات بعد حوادث القطارات المميتة

أعلنت هيئة سكك حديد مصر أنها قررت اجراء اختبارات عشوائية للكشف عن المخدرات في أوساط عامليها، وذلك في اعقاب سلسلة من حوادث القطارات المميتة التي شهدتها البلاد.



وقال نائب رئيس هيئة السكة الحديد في مصر محمد حسين أن الإجراء يأتي بهدف "استبعاد جميع المدمنين عن العمل"، مضيفا أنه ستكون هناك "حملات مفاجئة لتحليل المخدرات على العاملين في طوائف التشغيل.. للحفاظ على سير العمل داخل منظومة السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات".

وتشمل طوائف التشغيل سائقي القطارات ومساعديهم وعمال البلوكات، وعمال أبراج الإشارات والتحويلات والمزلقانات.

وشدد حسين في تصريحات لصحيفة "الوطن" على أنه "لن يكون هناك مكان لأي مدمن داخل الوظائف الحرجة بالسكة الحديد"، موضحا أنه عقب الانتهاء من حملات تحليل المخدرات على العاملين، سيتم إرسال قائمة بأسماء المتعاطين إلى رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم.

واوضح أن "تحليل المخدرات على العاملين سيكون بشكل مفاجئ، ولن يتم تحديد مواعيده، ومن الممكن إجراء تحليل المخدرات على العاملين في مواقع عملهم".

واكد حسين أن الهيئة تسعى "للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وانتظام العمل"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح لأي سائق بقيادة القطار وهو في حالة إدمان".

وخلال الفترة من 26 مارس وحتى 18 أبريل الماضيين فقط، وقعت 6 حوادث قطارات في مصر بدأت مع حادث قطاري سوهاج الذي أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 165، وانتهت مع حادث قطار طوخ الذي نتج عنه 97 إصابة.

وكانت النيابة العامة المصرية قالت ان نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة ضمن التحقيقات في حادث قطاري سوهاج كشفت عن تعاطي كل من مراقب برج محطة ومساعد سائق القطار للمخدرات.

وتخللت الحادثين 4 حوادث أخرى، هي انفصال 6 عربات عن قطار النوم المتجه من القاهرة إلى أسوان، وانفصال عربتين عن قطار متجه من الإسكندرية إلى الأقصر، ولم ينتج عن الحادثتين أي إصابات، لكن الحادث الثالث وقع نتيجة خروج الجزء الخلفي من قطار متجه إلى المنصورة نتج عنه 15 إصابة، وفي التاسع من أبريل تصادم قطار وعربة "كارو" في المنيا، وراح ضحية الحادث طفلة فيما وصل عدد المصابين إلى 4.

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن الفترة من عام 2003 وحتى 2017 شهدت نحو 16 ألف حادث قطار.