مصر: 11 قتيلا بينهم عروسان في حادث سير مروع

الحادث نتج عن اصطدام سيارة خاصة كانت تقل العروسين، بحافلة متوسطة الحجم، ما نجم عنه 11 وفاة بينهم العروسان.

لقي 11 شخصا بينهم عروسان مصرعهم، السبت، في حادث سير مروع في محافظة المنيا، وسط مصر.

وحسب موقع "بوابة الأهرام" (المملوك للدولة)، فإن الحادث نتج عن تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا.

وأشار الموقع أن من بين الضحايا عروسين كان من المقرر أن يجرى حفل زفافهما غدا الأحد، مشيرا إلى أن جميع الضحايا مقيمون بمركز ديرمواس التابع لمحافظة المنيا.

ووفق الموقع، جرى نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المحافظة، بينما تولت النيابة التحقيق في الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية أخرى، عن مصادر أمنية وقضائية أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة خاصة كانت تقل العروسين، بحافلة متوسطة الحجم، ما نجم عنه 11 وفاة بينهم العروسان.

وتتكرر حوادث الطرقات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



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