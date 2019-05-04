مصر: حكم نهائي بسجن حازم أبو إسماعيل 5 سنوات

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أيدت السبت حكما بسجن القيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل خمس سنوات في قضية عرفت إعلاميا بقضية حصار محكمة مدينة نصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يناير كانون الثاني 2017 الحكم الذي أيدته محكمة النقض يوم السبت والذي تضمن معاقبة أبو إسماعيل وخمسة متهمين حضوريا بالسجن خمس سنوات لكل منهم ومعاقبة 11 متهما غيابيا بالسجن عشر سنوات لكل منهم.

ونسبت النيابة العامة إلى أبو إسماعيل والمتهمين الأخرين التحريض على حصار محكمة مدينة نصر في شمال شرق القاهرة والاشتراك في حصارها في ديسمبر كانون الأول 2012 لاستصدار قرار بإخلاء سبيل أحد أنصار أبو إسماعيل الذي قالت الشرطة إنها ضبطت بحوزته سلاحا آليا.

وطعن أبو إسماعيل والخمسة المحكوم عليهم حضوريا على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية وقراراتها لا تقبل الطعن عليها لكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم.

وتعاد محاكمة من تصدر عليهم أحكام غيابية أمام محكمة الجنايات التي تصدر الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وسعى أبو إسماعيل للترشح للرئاسة في انتخابات 2012 التي فاز فيها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلب ترشحه قائلة إن والدته حملت الجنسية الأمريكية.

ويقضي أبو إسماعيل عقوبة السجن المشدد سبع سنوات لإدانته بالتزوير في طلب الترشح. ويحرم السجن المشدد المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة.

وألقت السلطات القبض على أبو إسماعيل بعد عزل مرسي في يوليو تموز 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

