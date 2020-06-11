مصر.. خفض ساعات حظر التجول اعتبارا من الأحد

أعلنت الحكومة المصرية خفض ساعات حظر التجول في البلاد إلى 8 ساعات اعتبارا من الأحد المقبل، وفتح المحال التجارية حتى الساعة السادسة مساء، بإطار تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، استقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على أن لتصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتبارا من يوم الأحد المقبل، من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، ليتم وقف حركة السير اعتبارا من الثامنة مساء.

وأضاف هيكل في مؤتمر صحفي أنه تقرر استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر الشهر الجاري، معلنا بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو.

ولفت إلى أنه تقرر تمديد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وشدد هيكل على حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحا أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا، في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.

وأوضح أنه سيتم دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة.

وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية حرصاً على المواطنين.